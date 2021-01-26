27 января 1944 года в ходе наступательной операции войска Ленинградского фронта под командованием генерала армии Леонида Говорова сняли блокаду Ленинграда. Она продолжалась 872 дня и унесла, по разным оценкам, жизни от 630 тыс. до 1,5 млн человек. Судьбу ленинградцев разделили жители 33 блокированных районов Ленинградской области.

Участь советских граждан, оказавшихся на территории оккупированных районов области, была кошмарной. Гитлеровцы их грабили и убивали. Это ждало и жителей Ленинграда в случае его сдачи врагу. Кормить их фашисты не собирались.

Огромное число потерь, причиной которых стали голод, холод, болезни, бомбардировки и артиллерийские обстрелы, легли в основу главного стереотипа представлений о блокаде, согласно которому Ленинград был умирающим городом. В действительности осаждавшим его немецким и финским варварам не удалось превратить город на Неве в пассивный объект своего воздействия и лишить его защитников воли к сопротивлению.

С первого и до последнего дня блокады Ленинград оставался живым и сражающимся. Ленинградцы не только получали из других регионов Советского Союза продовольствие, медикаменты и многое другое, но и сами делились произведенными танками, «катюшами» и другой продукцией.

По подсчетам историка Никиты Ломагина, в самое тяжелое время войны (во втором полугодии 1941 года, когда промышленные предприятия, находившиеся в западной части страны либо были захвачены врагом, либо перевозились за Урал и еще не давали продукции) Ленинград поставил на фронт более 700 танков, более 3 тыс. противотанковых орудий, более 10 тыс. минометов, 58 бронепоездов, более 3 млн снарядов и мин, другую технику и вооружение. В разгар битвы под Москвой из Ленинграда на самолетах отправили в столицу более 400 пушек, около тысячи минометов разных калибров и почти 40 тыс. бронебойных снарядов.

Это происходило в условиях охватившего Ленинград голода, когда требовалось срочно вывозить людей. Чтобы спасти их и облегчить продовольственную проблему, по льду Ладожского озера была проложена автомобильная «Дорога жизни». Рейсы по ней начались 22 ноября 1941 года. Они были сопряжены с риском — в любой момент мог начаться артиллерийский обстрел, появиться вражеские самолеты. Для отражения их налетов зенитки ставили прямо на лед. До конца года по ледяной трассе в осажденный город доставили 16 449 т грузов, что позволило с 25 декабря увеличить паек. До конца апреля 1942 года по «Дороге жизни» удалось привезти 361 109 т грузов, в том числе более 262 тыс. т продовольствия. Назад машины везли раненых, больных, стариков, детей. До 24 апреля 1942 года из города эвакуировали более 550 тыс. человек.

В первую, самую страшную блокадную зиму и весной 1942-го горожанами были вычищены дворы, улицы и вывезены огромные объемы нечистот, мусора, льда и снега. Чтобы обеспечить город топливом, они участвовали в разборке старых деревянных домов и других сооружений. А когда потеплело, на территории города началась посевная. Сохранилась сделанная в августе 1942 года фотография, на который девушки из бригады МПВО (местной противовоздушной обороны) снимают урожай капусты с подсобного участка на Исаакиевской площади.

Еще одной проблемой стал топливный голод. Для ее решения 25 апреля 1942 года Государственный комитет обороны принял постановление о строительстве на Ладоге трубопровода. Его длина составила 35 км, из них 27 км прошли по дну озера. Самые сложные и опасные работы под водой проводила главный инженер 27-го отряда Экспедиции подводных работ особого назначения Нина Соколова — первая в истории женщина-водолаз. Уже 20 июня по трубопроводу в Ленинград стало поступать горючее.

Борьба за выживание в осажденном городе привела к появлению ряда новаций в медицинской практике. Институт вакцин и сывороток в марте 1942 года стал производителем противодизентерийного бактериофага для всего Советского Союза.

В 1943 году была построена и 25 октября введена в эксплуатацию мощная коротковолновая вещательная станция с радиусом действия от Комсомольска-на-Амуре до Лондона. Это позволило увеличить число людей, получавших правдивую информацию о жизни и борьбе героического Ленинграда.

Вскоре после снятия блокады, 7 апреля 1944 года заведующий военным отделом Ленинградского горкома ВКП(б) А.Ф. Павлов подал докладную записку секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрею Жданову. В ней были перечислены оборонительные сооружения, созданные ленинградцами в 1941–1943 годах. В их числе: 626 км противотанковых рвов; 406 км эскарпов и контрэскарпов; 49 600 надолбов; 935 км ходов сообщения; 136 км щелей на улицах города для укрытия населения; 635 км проволочных сетей; 15 тыс. ДОТов и ДЗОТов. На строительстве оборонных сооружений только в 1941 году ленинградцы отработали свыше 15 млн человеко-дней.

Докладную Павлов завершил словами: «Ленинград был превращен в крепость». В контексте приведенных цифр эта фигура речи не выглядит преувеличенной и излишне пафосной.

Автор — доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»

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