Сборную РФ по лыжным гонкам лишили бронзы Кубка мира
Первую сборную РФ по лыжным гонкам лишили бронзы Кубка мира. Команда наказана за якобы неспортивное поведение, сообщает телеканал «Известия». После финиша Большунов врезался в финского лыжника Йони Мяки. В FIS считают, что Большунов сбил коллегу намеренно. Бронза этапа перешла второй команде России.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.