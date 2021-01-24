Первую сборную РФ по лыжным гонкам лишили бронзы Кубка мира. Команда наказана за якобы неспортивное поведение, сообщает телеканал «Известия». После финиша Большунов врезался в финского лыжника Йони Мяки. В FIS считают, что Большунов сбил коллегу намеренно. Бронза этапа перешла второй команде России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.