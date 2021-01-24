Порье одержал победу над Макгрегором на турнире UFC

Дастин Порье ликует: сегодня он победил Макгрегора. Бой-реванш в Абу-Даби закончился нокаутом Конора во втором раунде, передает телеканал «Известия». Шесть лет назад спортсмены встречались на турнире UFC 178. В 2014-м Макгрегор отправил соперника в нокаут в первом раунде. Ирландец грозился повторить свой рекорд, но не вышло. В бою Конор поранил ногу и хромал. Спортсмен винит травму в своем проигрыше. Макгрегор сообщил, что готов вновь встретиться с Порье.

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