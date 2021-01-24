UFC опубликовал видео поражения Макгрегора нокаутом

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) 24 января показал видео поражения ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американца Дастина Порье. Ролик появился в аккаунте UFC Russia в Instagram.

Порье одолел Макгрегора во втором раунде. Он нанес ирландцу несколько точных ударов в голову, и, когда тот упал, рефери остановил бой.

Ирландец объяснил свое поражение длительным отсутствием, пишет «Газета.ру». Макгрегор отметил, что больше года не участвовал в боях, однако заверил, что продолжит свою бойцовскую карьеру.

«Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе», — сказал он.

Макгрегор и Порье уже бились в 2014 году, тогда ирландец одержал победу. Всего в активе Макгрегора 22 победы при пяти поражениях, у Порье 27 побед при шести поражениях.