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Под Пермью произошел крупный разлив топлива на железной дороге

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На железной дороге в Кунгуре произошел разлив легковоспламеняющейся жидкости на железной дороге. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на публикации в социальных сетях.

По линии разлива: что приводит к авариям с нефтепродуктами в России
Очередной инцидент произошел на Ангаре, где в реку попало дизтопливо из лопнувшей цистерны

По данным пользователей, речь идет о 60 вагонах с газолином.

В местной администрации информацию об инциденте подтвердили. На месте работает бригада специалистов для ликвидации последствий разлива.

Жителей домов, расположенных рядом с местом происшествия, эвакуировали в ближайший пункт временного размещения — местную школу. Угрозы для жизни и здоровья населения города нет.

С 1 января в России вступил в силу закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов

27 июня 2020 года российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

В ходе совещания о ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае 19 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектами, направленными на предотвращение разливов нефтепродуктов.

Он заявил, что уже отмечал необходимость наличия механизмов предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий.

На выполнение этой задачи еще 8 июня отреагировал премьер-министр России Михаил Мишустин, который поручил правительству подготовить законопроект, предусматривающий ответственность за разлив нефтепродуктов. Он заявил, что поправки нужно провести через Госдуму до завершения текущей парламентской сессии.

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