Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Чили

У берегов Чили в ночь на воскресенье, 24 января по Москве, зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр явления находился в 1328 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в котором проживают около 117 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны.

21 января у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7, которое сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.