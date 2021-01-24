Захарова: посольству США придётся объясняться в МИД РФ

Представителям посольства США придется объясняться в российском МИДе в связи с публикацией карты с маршрутами несанкционированных акций в российских городах. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает телеканал «Известия».

По ее мнению, США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела России.

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