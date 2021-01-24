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Фигуристка Медведева назвала пять интересных фактов о себе

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева назвала пять интересных фактов о себе, опубликовав их 23 января на официальной странице Олимпийского канала в Twitter.

Она рассказала, что любит целовать своего щенка в живот, пересматривать сериал «Шерлок», делать с мамой картины из страз, а свой день она начинает с проверки ленты в социальных сетях. Кроме того, Медведева рассказала, что любит зеленые оливки, пишет «Газета.ру».

Ранее, в декабре 2020 года, 16-летняя фигуристка Анна Щербакова в третий раз стала чемпионкой России по фигурному катанию. Второе место заняла 14-летняя Камила Валиева, замкнула тройку призеров 16-летняя Александра Трусова.

Михаил Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 296,15 балла.

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