Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству сенатора
Общество
Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях
Общество
Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19 в помещении
Мир
Мадуро сообщил о теракте на газопроводе PDVSA
Политика
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Мир
Эрдоган связался с захваченным пиратами в Гвинейском заливе турецким судном
Мир
В Дубае открылась самая высокая в мире карусель
Спорт
Кокляев предрек победу Макгрегора в бою с Порье
Мир
Байден заявил о намерении изменить иммиграционную политику Трампа

Эрдоган связался с захваченным пиратами в Гвинейском заливе турецким судном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связался с капитаном судна MOZART Фурканом Яреном, который был захвачен пиратами в Гвинейском заливе, сообщила администрация президента.

Отмечается, что телефонный разговор между Эрдоганом и Яреном произошел дважды.

«Получив информацию о том, что корабль движется в Габон с тремя членами экипажа, пережившими атаку, президент заявил, что внимательно следит за ситуацией, и дал поручение принять меры по спасению похищенного экипажа корабля», — пишет «РИА Новости» в воскресенье, 24 января.

О захвате турецкого грузового судно, которое шло под флагом Либерии, стало известно накануне. В результате нападения погиб уроженец Азербайджана, еще 15 человек были взяты в заложники. Сообщалось, что среди них есть раненые.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021