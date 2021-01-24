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В Дубае открылась самая высокая в мире карусель

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Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ), сообщает портал Themepark-central.

Отмечается, что парк закрыли весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, однако все это время было посвящено модернизации и реконструкции аттракционов. Одним из них стала цепная карусель Bollywood Skyflyer, которая достигает 140 метров в высоту, что на 18 метров больше предыдущего рекорда Гиннеса.

«Те, кто осмелятся насладиться парящим полетом с открытыми глазами, будут вознаграждены фантастическим видом на парк развлечений и его окрестности», — отмечается в сообщении.

Также для посетителей парка открыли американские горки, колесо обозрения высотой 55 метров и гастрономическую аллею с национальной индийской кухней. Отмечается, что все аттракционы отражают индийскую культуру и архитектуру.

В январе прошлого года в московский гастробар признали самым высоким рестораном и клубом Европы.

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