Уральские школьники придумали устройство для коррекции орбиты. Небольшой двигатель предложили устанавливать на спутники. С помощью 3D-технологий сделали прототип установки, сообщает телеканал «Известия». 8 января школьники начали работу в проектной смене «Сириуса». В образовательном центре поддержки одаренных детей эксперты помогут ученикам усовершенствовать их проект.

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