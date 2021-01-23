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Умер Ларри Кинг

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Умер американский телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается на его странице в Twitter в субботу, 23 января.

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Журналисту было 87 лет. Он скончался в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в субботу утром.

Ранее, 3 января, СМИ сообщили, что ведущего госпитализировали с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Отмечалось, что за день до этого его тест на COVID-19 оказался положительным.

Источник, близкий к семье Кинга, рассказал, что последние несколько лет он боролся с огромным количеством проблем со здоровьем.

В 2017 году телеведущий рассказал, что борется с раком легких. В 1987 году он перенес серьезный сердечный приступ, и опухоль была обнаружена во время ежегодного обследования. В апреле 2019 года он перенес инфаркт и ангиопластику, а в 2020-м — инсульт.

В прошлом году двое детей Кинга умерли с разницей менее чем в месяц. Сын Энди скончался от сердечного приступа в июле, а дочь Чайя умерла от рака легких в августе.

Кинг (урожденный Лоуренс Харви Зайгер) родился в ноябре 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале с одним и тем же ведущим. Опубликовал более 20 книг, включая автобиографию, роман и детскую книгу.

Два раза был удостоен премии Пибоди, получил «Эмми» и собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

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