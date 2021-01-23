Противоэпидемические меры помогли избежать распространения гриппа

В России удалось избежать распространения гриппа — об этом рассказал эксперт Роспотребнадзора. Одна из главных причин — соблюдение противоэпидемических мер. Обычно вирус появляется в ноябре, пик приходится на середину января, сообщает телеканал «Известия». В России привили от гриппа около 60% населения. Эксперт Роспотребнадзора подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавируса. Срок действия прививки составляет около полугода.

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