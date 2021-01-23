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Противоэпидемические меры помогли избежать распространения гриппа

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В России удалось избежать распространения гриппа — об этом рассказал эксперт Роспотребнадзора. Одна из главных причин — соблюдение противоэпидемических мер. Обычно вирус появляется в ноябре, пик приходится на середину января, сообщает телеканал «Известия». В России привили от гриппа около 60% населения. Эксперт Роспотребнадзора подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавируса. Срок действия прививки составляет около полугода.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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