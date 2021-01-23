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Умер бывший главком ВМФ Феликс Громов

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России в 1992–1997 годах адмирал Феликс Громов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте российского Клуба военачальников в субботу, 23 января.

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«22 января 2021 года ушел из жизни член Клуба военачальников Российской Федерации адмирал флота Громов Феликс Николаевич», — отмечается в сообщении.

Президент клуба, генерал армии Анатолий Куликов от имени совета клуба принес соболезнования родным и близким Громова.

Представитель клуба Николай Дерябин заявил ТАСС, что бывший главком скончался на своей даче. По его словам, время и место захоронения пока не определено.

«Заседает комиссия, которая определит дату и место», — сказал Дерябин.

Громов родился в августе 1937 года во Владивостоке. Командовал ВМФ России в 1992–1997 годах. Некоторое время работал в Ракетных войсках стратегического назначения, после чего вновь вернулся в ВМФ и стал командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский» и «Адмирал Сенявин». В 1996 году получил звание адмирала флота.

Ушел в отставку в ноябре 1997 года. Состоял в управлении генеральных инспекторов российского Минобороны.

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