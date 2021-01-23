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Apple работает над обновлением ноутбуков

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По данным издания Bloomberg, Apple работает над обновлением ноутбуков. MacBook Air сделают более легким и тонким, уменьшив рамку вокруг экрана, передает телеканал «Известия». У лэптопа появится технология беспроводной зарядки. Устройство оснастят двумя портами USB4. Возможно, выйдет более крупная модель MacBook Air. Однако этот ноутбук выпустят через несколько лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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