По данным издания Bloomberg, Apple работает над обновлением ноутбуков. MacBook Air сделают более легким и тонким, уменьшив рамку вокруг экрана, передает телеканал «Известия». У лэптопа появится технология беспроводной зарядки. Устройство оснастят двумя портами USB4. Возможно, выйдет более крупная модель MacBook Air. Однако этот ноутбук выпустят через несколько лет.

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