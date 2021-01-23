Бывшего сотрудника Tesla обвинили в похищении конфиденциальных данных

Американская компания Tesla обвинила своего бывшего сотрудника Алекса Хатилова в похищении конфиденциальной информации. Исковое заявление было подано в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния 22 января.

Утверждается, что Хатилов был принят на работу в компанию 28 декабря 2020 года. В течение трех дней после этого он начал похищать информацию на свое облачное хранилище, к которому у Tesla нет доступа. Указанные материалы якобы не имели отношения к работе Хатилова.

Хатилов похитил около 26 тыс. файлов. Он якобы пытался это скрыть и удалить улики. Хатилов был уволен в начале января. В интервью газете The New York Post он заявил, что не пытался похитить информацию, а папку с данными он скопировал непреднамеренно.

2 января сообщалось, что компания Tesla не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям электромобилей на 450 машин. Всего за год компании удалось реализовать 499 550 машин. При этом в IV квартале 2020 года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тыс. электрокаров против 139 тыс. в III квартале.

Большая часть в 2020-м пришлась на Model 3 и Model Y — в совокупности было доставлено 445,5 тыс. автомобилей этих моделей. Остальные 55 тыс. — это более дорогие Model S и Model X.