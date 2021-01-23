Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook в субботу, 23 января, сообщили о сбое в работе сервиса. Информация о сбоях в работе платформы следует из данных портала Downdetector.

Больше половины пользователей (83%) жалуются на проблемы с авторизацией, 9% сообщили о полном отключении социальной сети, а 6% испытывают сложности с просмотром новостной ленты.

О неполадках сообщили пользователи из Соединенных Штатов и Канады.

Ранее, 4 января, пользователи мессенджера Telegram сообщили, что испытывали трудности в доступе к сервису. 80% пользователей, в том числе из России, пожаловались на проблемы с подключением, еще 19% испытывали проблему с отправкой сообщений.