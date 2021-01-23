Стала известна стоимость чемпионского пояса UFC

Стала известна стоимость чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Изделие оценивается в $650, указал 45-й президент США Дональд Трамп в своем финансовом отчете, опубликованном The New York Times.

Чемпионский пояс экс-президент Соединенных Штатов получил в подарок от временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в августе 2018 года.

Как отмечает издание «Газета.ру», указанная Трампом цена пояса соответствует той, что значится в официальном интернет-магазине промоушена.

В ноябре президент UFC Дана Уайт на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с «битвой взглядов» между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, которые на тот момент были участниками президентской гонки.