Россия разрешила ввоз томатов и яблок из Азербайджана, передает телеканал «Известия».

В списке только поставщики, которые прошли проверку. Отправка продукции может

начаться с 25 января. Россельхознадзор принял решение на основе информации из Баку. В Азербайджане провели фитосанитарный мониторинг. Запрет на ввоз томатов и яблок действовал с 10 декабря.

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