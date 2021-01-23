Сенат утвердил Остина главой Пентагона

Сенат утвердил кандидатуру на должность шефа Пентагона. Им станет генерал Ллойд Остин. Это первый афроамериканец на посту главы минобороны США, передает телеканал «Известия».

Остин прослужил в вооруженных силах более 40 лет. С президентом США Джо Байденом генерал работал в администрации Барака Обамы. Американский лидер в те годы был вице-президентом.

В начале 2010-х Остин отвечал за вывод войск из Ирака. Подал в отставку в 2016 году.

Согласно закону, главой Пентагона может стать тот, кто ушел из ВС не менее семи лет назад. Однако для Остина конгресс сделал исключение. Подобное в истории Америки происходит в третий раз.

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