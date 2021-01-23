Автовокзал в Бийске не исключили из плана приватизации

Автовокзал в Бийске оставили в плане приватизации, сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев.

В прошлом году при подготовке документов мэрия высказала опасение, что транспортный объект превратится в торговый центр, передает altapress.ru.

«Чтобы этого не произошло, Бийская городская Дума закрепила за земельным участком под автовокзалом исключительное функциональное назначение, не позволяющее перепрофилировать объект. Однако и это не успокоило общественность города», — сказал Негреев.

Губернатор Виктор Томенко поручил приостановить проведение конкурсных процедур по продаже акций бийского автовокзала и провести дополнительные консультации по этому вопросу.