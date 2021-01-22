В Подмосковье арестовали белорусского кикбоксера Кудина

Подмосковный суд арестовал белорусского кикбоксера Алексея Кудина, который был задержан накануне в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу, 22 января.

«Кудин арестован одним из судов в Подмосковье до дальнейшего решения вопроса о его выдаче в Республику Беларусь, где он является фигурантом уголовного дела», — сообщил собеседник агентства.

При этом он не уточнил, в чем спортсмена обвинили в Белоруссии.

Алексей Кудин является заслуженным мастером спорта Белоруссии, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, по кикбоксингу среди любителей и профессионалов.

8 января в американском штате Флорида заключили под арест мексиканского бойца UFC Ирвина Риверу по подозрению в двойном покушении на убийство.