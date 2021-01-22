Россия разрешила ввоз томатов и яблок с нескольких предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и семи компаний, производящих яблоки. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что яблоки и томаты будут ввозиться с предприятий, в образцах продукции которых не были обнаружены карантинные для России и стран Евразийского экономического союза элементы.

10 декабря в России вступил в силу запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана. С 22 октября 2020 года было зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для ЕАЭС южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck) в томатах и яблоках.

После этого ограничения постепенно ослаблялись. В частности, с 21 декабря Россия разрешила ввоз яблок трех азербайджанских предприятий — ООО Turaz, Ran Fruit и «Асадов Вагид». Предприятия находятся в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы выявления карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов.

Через два дня Россельхознадзор снял запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий.