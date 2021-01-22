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До Специальной Олимпиады в Казани остался год

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В Казани начался завершающий этап подготовки к Специальной Олимпиаде. Международные соревнования для спортсменов с особенностями интеллектуального развития пройдут в России впервые.

В Республику Татарстан съедутся тысячи атлетов из разных стран мира. Спортсмены уже приступили к интенсивной подготовке.

«Здесь нет такого, что сегодня потренировался, сегодня ты лучший, а завтра пойдешь выиграешь. Тут надо каждый день выкладываться на льду, выкладываться на земле, чтобы достичь каких-то успехов», — заявил в беседе с РЕН ТВ воспитанник Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Артур Михеев.

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер со своей стороны подчеркнула важность данного мероприятия.

«Принять такие игры — это не только демонстрация способности государства обеспечить необходимыми объектами, это показывает, что государство развивается в сторону гуманизма, что государство беспокоится о развитии инклюзивного общества, о том, что государство готово меняться, готово помогать людям с особенностями развития», — отметила она.

В Специальной Олимпиаде принимают участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития. На играх 22-го года они поборются за победу в семи дисциплинах: горнолыжном спорте, сноуборде, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, беге на снегоступах и флорболе. Соревнования состоятся 22–28 января 2022 года. Игры должны были пройти в 2021-м, но сроки пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса.

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