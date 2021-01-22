В университете Йорка сочли расовым стереотипом фото трех мудрых обезьян

Университет Йорка извинился за фото трех мудрых обезьян. Руководство решило, что приматы олицетворяют расовый стереотип. Изображение использовали для рекламы научной конференции, передает телеканал «Известия». Чтобы не обидеть расовые меньшинства, картинку удалили. Символ пришел на Запад из Японии в XVII веке. Специалисты по японской культуре не увидели в трио обезьян расизма.

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