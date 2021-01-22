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мотор
Фото: Борис Ульзибат
V-образный мотор объемом 3,0 л очень необычный для того времени — воздушное охлаждение, верхний распредвал, полусферические камеры сгорания. Максимальные 75 л.с. он развивал при 3600 оборотах коленвала
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кузов
Фото: Борис Ульзибат
Для удобства обслуживания заднюю часть кузова можно было легко снять, легко снимался и сам мотор
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уши
Фото: Борис Ульзибат
За задними стойками расположены «уши» воздухозаборников
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фара
Фото: Борис Ульзибат
Фара посередине — мощный прожектор
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подвеска
Фото: Борис Ульзибат
Подвеска полностью независимая, на поперечных рессорах. После немецкой оккупации на машины ставили фрикционные амортизаторы вместо телескопических
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