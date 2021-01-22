Мультик школьниц из России попал в шорт-лист американского фестиваля

Школьницы из России претендуют на международную премию. Сестры из Челябинска сделали мультфильм про природу. Ролик попал в шорт-лист американского фестиваля, сообщает телеканал «Известия». Минутное видео призывает беречь нашу планету. Мультик про обитателей лужайки девочки нарисовали на карантине.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.