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Песков рассказал о внимании Кремля к недовольным гражданам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на внимание Кремля к недовольным властью гражданам. Об этом он заявил 22 января, отвечая на вопросы журналистов.

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По его словам, преувеличивать их число не стоит.

«Давайте не будем, во-первых, ничего преувеличивать. Это первое, давайте руководствоваться данными объективными», — отметил представитель Кремля. По его словам, есть люди, высказывающие свое недовольство и их учитывают.

«Они принимаются во внимание», — добавил Песков.

16 января Песков рассказал, что иногда ему бывает стыдно признаваться, что он чиновник, однако он никогда не одобрял общественной травли в отношении данной профессии. Многие госслужащие не имеют отношения к коррупции и работают самоотверженно, отметил он. При этом он поддержал российских граждан в их нетерпимости к чрезмерной роскоши.

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