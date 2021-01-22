Песков рассказал о внимании Кремля к недовольным гражданам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на внимание Кремля к недовольным властью гражданам. Об этом он заявил 22 января, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, преувеличивать их число не стоит.
«Давайте не будем, во-первых, ничего преувеличивать. Это первое, давайте руководствоваться данными объективными», — отметил представитель Кремля. По его словам, есть люди, высказывающие свое недовольство и их учитывают.
«Они принимаются во внимание», — добавил Песков.
16 января Песков рассказал, что иногда ему бывает стыдно признаваться, что он чиновник, однако он никогда не одобрял общественной травли в отношении данной профессии. Многие госслужащие не имеют отношения к коррупции и работают самоотверженно, отметил он. При этом он поддержал российских граждан в их нетерпимости к чрезмерной роскоши.