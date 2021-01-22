Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Грузия отменит запрет на авиасообщение с 1 февраля
Наука
Запуск модуля «Наука» к МКС перенесли на лето
Мир
Минск определится с участием в ДОН после уведомления от РФ о выходе
Экономика
Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free
Общество
В России выявили 21 513 новых случаев коронавируса
Общество
ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики
Общество
«Таврида» стала трассой федерального значения
Интернет
Центр кибербезопасности РФ предупредил об угрозе атак со стороны США
Армия
Россия поставит Мьянме ЗРК «Панцирь-С1» и беспилотники

Запуск модуля «Наука» к МКС перенесли на лето

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многофункциональный модуль «Наука» для МКС будет запущен летом 2021 года, сообщил в пятницу, 22 января, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Наука» на выход: самый долгожданный космический модуль готов к отправке на Байконур
Почему его создание заняло четверть века и для чего он нужен

«Летом запланирован пуск этого модуля», — сказал он.

Запуск «Науки» к станции неоднократно переносился. По последним данным, он должен был состояться в мае 2021 года.

Соловьев уточнил, что путь модуля от Земли до станции займет около 10 дней: его отправят по «весьма спокойной» орбите, а после стыковки космонавты приступят к его интеграции «в оболочку Международной космической станции».

26 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

19 декабря Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС. Он напомнил, что модули станции, сделанные еще в советское время и рассчитанные на 15 лет, служат гораздо дольше, поэтому в некоторых старых конструкциях МКС появляются проблемы, которые связаны с «усталостью металла».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021