Запуск модуля «Наука» к МКС перенесли на лето

Многофункциональный модуль «Наука» для МКС будет запущен летом 2021 года, сообщил в пятницу, 22 января, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Летом запланирован пуск этого модуля», — сказал он.

Запуск «Науки» к станции неоднократно переносился. По последним данным, он должен был состояться в мае 2021 года.

Соловьев уточнил, что путь модуля от Земли до станции займет около 10 дней: его отправят по «весьма спокойной» орбите, а после стыковки космонавты приступят к его интеграции «в оболочку Международной космической станции».

26 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

19 декабря Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС. Он напомнил, что модули станции, сделанные еще в советское время и рассчитанные на 15 лет, служат гораздо дольше, поэтому в некоторых старых конструкциях МКС появляются проблемы, которые связаны с «усталостью металла».