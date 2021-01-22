США остаются привержены санкциям против РФ

Кандидат на пост главы минфина поддержала санкции против РФ. Джанет Йеллен заявила о приверженности системе рестрикций, передает телеканал «Известия». Политик отметила, что санкции введены за действия РФ в Крыму. Йеллен намерена провести обзор санкционной политики США. Она изучит, насколько ограничения используются правильным образом и соответствуют стратегическим целям Вашингтона.

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