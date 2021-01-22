В ПФР рассказали о досрочном выходе на пенсию

В Пенсионном фонде России разъяснили, кто может досрочно оформить пенсию. Раньше уйти можно с предприятий с вредными условиями труда, сообщает телеканал «Известия». К категории относятся шахтеры, горняки и спасатели. Большинство работников этих сфер уходят на пенсию в 50 или 55 лет. Педагоги, врачи и ряд творческих профессий — по выслуге лет. Сохранили льготу в 5 лет для жителей Севера. Минимальный стаж работы должен быть 15 календарных лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.