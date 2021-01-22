Власти Японии могут отменить Олимпийские игры 2021

По данным газеты The Times, власти Японии намерены отменить Олимпийские игры. Правительство подаст заявку на проведение турнира в 2032 году. Помешать состязаниям может пандемия коронавируса, передает телеканал «Известия». В японском кабмине информацию The Times отрицают и называют эти данные не соответствующими действительности. Глава оргкомитета Игр в Японии Ёсиро Мори при этом заявил, что окончательное решение о судьбе турнира примут в начале марта. ОИ в Токио уже переносили с 2020 на 2021 год. Бюджет Олимпиады из-за отсрочек сильно вырос, сейчас эта цифра находится на уровне 16 миллиардов долларов. Соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа. Ранее в МОК отметили, что отменять Игры в Японии не стоит. В комитете не исключили, что турнир пройдет без зрителей.

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