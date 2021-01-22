Промысел биоресурсов у берегов Камчатки и Чукотки замедлился на 20%

Вылов квотируемых объектов промысла у берегов Камчатки и Чукотки составляет 58 116 т. Это на 13 080 т меньше показателей 2019 года и составляет 81,6% к 2020 году.

Как сообщили ИА KamchatkaMedia в территориальном управлении Росрыболовства, уровень освоения квот в Камчатском крае и в Чукотском АО составляет 5,2%. Промышленные, в том числе прибрежные квоты в инвестиционных целях осваиваются в Камчатском крае на 3%.

На первом месте по объемам добычи находится минтай — 40 000 т (75%), далее идет треска — 5255 т (9%), сельдь тихоокеанская — 3750 т (6%), камбала дальневосточная — 2607 т (4%).

При этом по минтаю наблюдается отрицательная динамика по сравнению с 2019 годом, а по терпугам, треске и наваге — положительная.