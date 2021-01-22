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Россия поставит Мьянме ЗРК «Панцирь-С1» и беспилотники

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Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е» и радиолокационные станции. Документ об этом подписан 22 января в ходе официального визита в страну министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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От российской стороны соглашение подписал замминистра обороны Александр Фомин. Ожидается, что Шойгу во время визита обсудит с главнокомандующим армией Мьянмы военное и военно-техническое сотрудничество, уточняет РЕН ТВ.

С 2001 года Россия поставила Мьянме самолеты МиГ-29, учебно-боевые Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, зенитно-ракетные комплексы «Печора-2М». Мьянма также купила бронетанковую технику, артиллерийские системы и радиолокационные станции, отметили в Министерстве обороны России.

Обслуживание и модернизации техники ведется на территории Мьянмы в совместном сервисном техническом центре.

Командование вооруженных сил Мьянмы проявляет интерес ко многим современным российским системам вооружения.

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