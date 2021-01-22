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Власти Москвы предложили отменить НДС для ресторанов

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Для московских ресторанов и кафе могут снизить или отменить налог на добавленную стоимость. С таким предложением власти столицы обратились к Минэкономразвития, сообщает телеканал «Известия». Ресторанный бизнес — одна из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей в Москве. Ранее был одобрен пятый пакет мер поддержки бизнеса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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