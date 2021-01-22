Пресс-конференция Макгрегора и Порье войдет в историю

Пресс-конференция Конора Макгрегора и Дастина Порье войдет в историю. Традиционная дуэль взглядов прошла без резких движений и оскорблений, передает телеканал «Известия».

Бойцы перекинулись всего парой фраз. Но на поединок оба настроены решительно. Макгрегор и Порье хотят только одного — победы.

Ирландец и американец встретятся в октагоне уже в это воскресенье. Поединок Макгрегора и Порье возглавит турнир UFC 257.

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