В Белгородской области создадут социальную деревню для пожилых

В Белгородской области появится социальная деревня для пожилых граждан, сообщается на сайте регионального правительства.

Деревня получила название «Золотая осень» и предназначена для пенсионеров, которые нуждаются в постоянном долговременном уходе и стационарном обслуживании,

Отмечается, что врио губернатора области Вячеслав Гладков обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой перенести сроки начала реализации проекта с 2023 года на 2022 год.

«Проектно-сметная документация уже разработана. Строительство социального объекта будет вестись в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Большую часть средств на его возведение предусмотрят в федеральном бюджете», — сказано в сообщении.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Приморском крае поэтапно внедрят систему долговременного ухода за пожилыми людьми, испытывающими трудности в самообслуживании. Изначально проект будет реализован в Артеме, Владивостоке, Уссурийске и Надеждинском районе.