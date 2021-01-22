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В Хабаровском крае сотрудник МЧС получил 9,5 лет колонии за взятки

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Бывший начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края был признан виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, сообщается на сайте СУ СК по региону в пятницу, 22 января.

В ходе расследования было установлено, что с 2015 по 2018 год мужчина получал деньги от предпринимателей за покровительство при исполнении госконтрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего злоумышленник незаконно получил более 1,3 млн рублей.

Бывшего начальника признали виновным в совершении четырех преступлений по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), трех преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), а также преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», — сказано в сообщении.

20 января сообщалось о задержании за получение взятки и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Солнечногорску.

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