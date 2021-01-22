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Диетолог предупредила об опасности здоровой пищи

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В некоторых продуктах, которые относят к здоровой пище, часто содержится много калорий, сахара и углеводов, поэтому при ее потреблении следует соблюдать умеренность, рассказала Daily Mail австралийский диетолог Сьюзи Баррелл.

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Так, не вписывается в здоровую диету смузи, который, казалось бы, приготовлен из свежих фруктов, орехов и йогурта. Так как в одной порции напитка может быть до 800 килокалорий и 80 г сахара, употребление смузи приравнивается к полноценному приему пищи, по факту им не являясь.

Также очень калорийный продукт — бурый или коричневый рис. Одна чашка этой вареной крупы содержит 40 г углеводов, что соответствует 3–4 кускам белого хлеба, отметила диетолог.

Избыточное количество сахара могут содержать и сухофрукты, которые часто встречаются в магазинах здорового питания. По мнению специалиста, есть обычные фрукты полезнее.

Кроме того, Баррелл развеяла миф о пользе запеченных чипсов. По ее словам, в них действительно меньше калорий, жира и сахара, но в то же время нет и никакой питательной ценности. При этом человек может съесть несколько таких пакетиков за раз, что вряд ли сделает с жареными чипсами.

Ранее врач-эндокринолог назвала опасные для здоровья рекомендации по организации питания. Среди них оказались раздельное питание и диета по группам крови.

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