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Евросоюз ввел понятие «темно-красных» зон пандемии коронавируса

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Европейский союз (ЕС) ввел понятие «темно-красных» зон пандемии коронавируса в Европе, которыми обозначаются очаги с самым высоким показателем распространения инфекции, рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

По ее словам, в отношении данных территорий могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ. При этом Урсула фон дер Ляйен признала, что сейчас Евросоюз является практически полностью «красной» эпидемиологической зоной.

Ранее страны ЕС поддержали инициативу о взаимном признании тестов на коронавирусную инфекцию для облегчения поездок внутри союза. Данная мера позволит облегчить трансграничные поездки, а также отслеживать трансграничные контакты зараженных.

19 января ЕК поставила перед странами союза задачу к марту вакцинировать до 80% медперсонала и лиц старше 80 лет, а к лету — до 70% всего взрослого населения сообщества.

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза согласовать порядок создания сертификатов вакцинации к концу января для скорейшего начала их использования в системах здравоохранения стран сообщества.

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