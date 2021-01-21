Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпред РФ сообщил ОБСЕ о цензуре российского контента в соцсетях США
Мир
Байден объявил о введении карантина для въезжающих в США
Общество
В Москве днем 21 января выпало 10% месячной нормы осадков
Мир
Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
Мир
Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19
Мир
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме
Мир
Профильный комитет сената поддержал назначение Остина шефом Пентагона
Общество
Привившиеся от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды
Мир
Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине

Прокуратура начала проверку после отравления школьников в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подмосковная прокуратура начала проверку после массового отравления учеников в одной из школ Электростали, сообщается на сайте ведомства в четверг, 21 января.

По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников. Все заболевшие — учащиеся одного класса, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

«По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в общеобразовательной организации. По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее сообщалось, что норовирус стал возбудителем массового отравления воспитанников школы-интерната в Хабаровске. По предварительной версии, причиной отравления стал салат, который был приготовлен с нарушением технологии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021