Прокуратура начала проверку после отравления школьников в Подмосковье

Подмосковная прокуратура начала проверку после массового отравления учеников в одной из школ Электростали, сообщается на сайте ведомства в четверг, 21 января.

По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников. Все заболевшие — учащиеся одного класса, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

«По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в общеобразовательной организации. По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее сообщалось, что норовирус стал возбудителем массового отравления воспитанников школы-интерната в Хабаровске. По предварительной версии, причиной отравления стал салат, который был приготовлен с нарушением технологии.