Основной модуль очистных сооружений установят в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда завершаются подготовительные работы перед установкой основного модуля локального очистного сооружения (ЛОС). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведутся на 7-й Гвардейской улице. Специалисты уже подвели нужные коммуникации и произвели монтаж фундамента будущего очистного сооружения, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В новом ЛОС ливневые сточные воды будут проходить трехступенчатую систему очистки. Она будет задерживать песок, ил, бензин, масла и другие примеси. Мощность объекта составит 400 л/с.

Аналогичное сооружение уже действует на водовыпуске по улице Калинина в Ворошиловском районе. Также строятся ЛОСы на улицах Гагарина и 13-й Гвардейской Дивизии. Работы на этих объектах завершены на 95%.