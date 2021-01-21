В минприроды Рязанской области назвали причину обмеления рек в регионе

Причиной обмеления малых рек в Рязанской области является изменение климата. Об этом 62INFO.RU рассказали в министерстве природопользования.

По информации ведомства, с 2014 года на территории большинства регионов Центральной и Южной России наблюдается период маловодья. Причиной тому является изменение климата, и противостоять этому процессу на региональном уровне практически невозможно, подчеркнули в министерстве.

Также эксперты отмечают нерациональное использование водных ресурсов Рязанской области. Эту проблему можно решить внедрением новых технологий на предприятиях, использование водооборотных систем.

«Деградация рек региона происходит из-за возрастающей антропогенной нагрузки. Слабый уклон местности определяет медленное течение рек и сильную извилистость русел, заиление, загрязнение и, как следствие, обмеление, уменьшение количества рыбы», — заявили в ведомстве.

Многие реки в связи с этим теряют свои природные качества и теперь нуждаются в восстановлении.

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