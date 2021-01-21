Новую школу на 1,5 тыс. учеников откроют в Казани в этом году

В Казани готовится к вводу в эксплуатацию новая школа в ЖК «Арт-Сити» в проезде Юнуса Ахметзянова. Объект посетил мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал замдиректора фирмы-подрядчика Ильгиз Шафиев, все строительные работы завершены, инженерное обеспечение выполнено на 100%. В школу осталось завезти парты, стулья, учебники, сделать навигацию, пишет InKazan.ru.

Новое учреждение станет одним из самых больших в Казани — оно сможет принять 1,5 тыс. школьников. Строительство заведения началось в 2019 году по федеральной целевой программе «Жилище».

В 2021 году в столице Татарстана также планируют открыть школу в жилом комплексе «Салават Купере».

В декабре сообщалось, что для столовых 76 школ Казани приобрели новое оборудование. На сумму 16 млн рублей закупили бактерицидные лампы, хозтовары, моющие средства, средства индивидуальной защиты, а также холодильники.