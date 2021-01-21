Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров. Речь идет об изделиях, которые покупают в личных целях, сообщает телеканал «Известия». При повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца установят лимит до €50 и 10 кг. На данный момент порог составляет €500 и 25 кг. Уплаты таможенных платежей не требуется.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.