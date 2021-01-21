Погорельцев в ЕАО поселили в квартиры без воды и света

Прокурор Еврейской автономной области поручил провести проверку информации о нарушениях прав граждан, которые 18 января остались без жилья из-за пожара в многоквартирном доме на улице Сазонова в поселке Теплоозёрск.

В здании проживали семь человек, в том числе пенсионер и ребенок. При пожаре никто не пострадал, но дом от пожара спасти не удалось, для проживания он непригоден, передает ИА EAOMedia.

Людей переселили в квартиры, которые не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Квартиры частично благоустроены, в них нет воды и электроснабжения. Прокурору Облученского района поручено безотлагательно провести проверку по указанным фактам и дать оценку действиям чиновников, принять весь комплекс мер прокурорского реагирования.