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Саперы под Новороссийском уничтожили снаряды времен ВОВ

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Под Новороссийском саперы на полигоне Раевский обезвредили и уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в четверг, 21 января, сообщил телеканал «Звезда».

По данным телеканала, взрывоопасные предметы обнаружили в окрестностях горы Колдун, рядом с поселком Мысхако. В 1943 году там проходили бои за Малую Землю.

Специалисты группы разминирования по прибытии на место произвели разведку местности с помощью селективного переносного индукционного миноискателя ИМП-С2.

Из грунта изъяли минометные мины калибров 120 и 50 мм. Их доставили на полигон, где уничтожили накладными зарядами.

18 января сообщалось, что в Крыму мужчина во время уборки на чердаке дома, который приобрел в 2019 году, обнаружил взрывпакеты, пневматическое оружие и патроны. Оказалось, что ранее по этому адресу проживал 72-летний мужчина, который хранил взрывоопасные объекты у себя на чердаке.

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