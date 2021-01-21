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Скончался посол России в Замбии Болдырев

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Посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в четверг, 21 января, сообщается в Twitter российского диппредставительства в стране.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева», — говорится в посте.

Александр Болдырев родился в 1955 году. В 1978 году окончил МГИМО МИД СССР. Говорил на английском и бенгальском языках, передает «Газета.ру».

Дипломат ранее работал советником посольства России в Великобритании, зампостпредом в Вене, а в 2010–2012 годах он занимал пост замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.

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