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Более 110 автомобилей такси в Подмосковье эвакуировали на штрафстоянку с начала года

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В Московской области с начала 2021 года на штрафстоянку переместили свыше 110 автомобилей такси. Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В ведомстве пояснили, что с начала года инспекторы проверили свыше 2,1 тыс. машин такси, из них около 600 водителей получили штрафы за отсутствие медицинских осмотров, контроля технического состояния транспортных средств и отсутствие атрибутики такси, пишет телеканал «360».

Всего по итогам проверок на штрафстоянки переместили 115 автомобилей такси. Помимо этого, проверки выявили 24 водителя, которые ездили без средств индивидуальной защиты.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», всего в регионе по выданным разрешениям работают около 90 тыс. автомобилей такси. В машинах размещены специальные QR-коды, отсканировав которые, пассажиры смогут проверить действительность разрешения, узнать информацию о перевозчике и автомобиле.

31 декабря сообщалось, что департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать цены на поездки зимой.

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