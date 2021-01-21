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Пластический хирург назвал знаменитостей с идеальными пропорциями лица

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Доктор Риккардо Фрати, руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне, рассказал, лица кого из знаменитостей соответствуют формуле «золотого сечения». Об этом 21 января пишет таблоид The Sun.

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Женщинами с лучшими пропорциями лица он назвал, в частности, актрис Мишель Киган и Меган Маркл, а также модель Ким Кардашьян.

Как напомнил Фрати, по мнению древних греков идеальным для женских лиц было соотношение 3:2:3, что соответствует длине лба, носа и подбородка. Он описал наиболее желаемую форму лица как структуру перевернутого треугольника и добавил, что «стеклянная» кожа делает лицо еще более желанным и «идеальным».

Кардашьян пластический хирург назвал восхитительной красавицей, а говоря про Маркл, заявил, что у нее «лицо Диснея».

В августе 2020 года фото ненакрашенной певицы и актрисы Дженнифер Лопес собрало миллионы лайков. Знаменитость позировала на фоне природы в домашнем халате, на ее лице не было косметики.

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